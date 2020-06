Situația pandemiei de COVID-19 din Beijing este în continuare gravă, avertizează autorităţile locale China a plasat duminica in izolare aproape o jumatate de milion de persoane care locuiesc in proximitatea capitalei sale, Beijing, oras afectat incepand de la jumatatea lunii iunie de o recrudescenta a pandemiei de COVID-19, pe care autoritatile locale o considera in continuare "grava si complexa", informeaza AFP. Aceasta tara asiatica a reusit in mare parte sa controleze raspandirea epidemiei. Insa aparitia a aproximativ 300 de cazuri noi in Beijing intr-un interval de circa doua saptamani alimenteaza temerile legate de un al doilea val de contaminari cu noul coronavirus, Citește… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

