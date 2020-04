Situația la Ocna Mureș: Două persoane infectate cu coronavirus, o familie ar prezenta simptome. Mesajul primarului La data de 7 aprilie 2020, in orașul Ocna Mureș sunt 74 de persoane aflate in izolare la domiciliu, o persoana se afla in carantina și doua persoane sunt confirmate pozitiv. De asemenea, cinci șoferi de TIR se afla in autoizolare, iar o familie aflata in izolare prezinta simptome. ”Exceptand aceasta familie, toate persoanele aflate […] Citește Situația la Ocna Mureș: Doua persoane infectate cu coronavirus, o familie ar prezenta simptome. Mesajul primarului in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

