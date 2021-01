Situația infectărilor cu SARS CoV-2 în județ! Câți bistrițeni s-au vaccinat In ultimele 24 de ore, 34 de bistrițeni au fost depistați cu CoVid-19, dupa efectuarea a 449 de teste. Incidența la nivel de județ este de 1,01 de cazuri la mia de locuitori. La nivel național, 2.668 de persoane au fost confirmate cu CoVid-19, 68 de pacienți au decedat, iar alți 1.018 sunt internați in secțiile de terapie intensiva. De asemenea, au fost procesate 24.456 de teste RT-PCR și 6.928 de teste rapide antigenice. Situația epidemiologica la nivelul județului Bistrița-Nasaud, astazi, 30.01.2021, este urmatoarea: • 8226 cazuri confirmate de CoVid-19; • 385 decese; • 7705 persoane externate… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

