Situația în care elevii ar putea să nu mai poarte mască la școală Ministrul Educației susține ca masca de protecție sa nu fie purtata de elevi in timpul orelor de educație fizica, pe modelul practicat de mai multe țari europene. Ministrul Sorin Cimpeanu a vorbit despre practicile cu privire la purtatul maștilor in timpul orelor de sport in restul Europei, dupa cum arata Digi 24 . „In aceasta dimineata am cerut o situatie cu privire la practicile europene”, a zis el. „Austria nu solicita purtarea mastii in timpul orelor de educatie fizica, Belgia, Bulgaria, Estonia, Finlanda, Suedia nu solicita. Franta, spre exemplu, nu solicita, dar are precizarea ca orele de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei a precizat ca vrea ca Romania sa urmeze exemplul din Luxemburg, unde „portul mastii este obligatoriu de la vestiar pana la locul in care se deruleaza ora, nu si in timpul orei de educatie fizica". Actorul Dragoș Bucur, țina ironiilor in on-line dupa o declarație controversata.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri, ca institutia pe care o conduce si Ministerul Sanatatii vor reevalua purtarea mastii de protectie in timpul orelor de sport, dupa ce a primit informari oficiale de la Bruxelles cu privire la modul in care alte tari gestioneaza aceasta situatie.…

- UPDATE – Ministerul Educatiei sustine varianta ca masca de protectie sanitara sa nu fie purtata de catre elevi in timpul orelor de educatie fizica, mergand pe modelul practicat de Luxemburg, a declarat, miercuri, ministrul Sorin Cimpeanu. El a precizat ca, in cursul diminetii, a solicitat o situatie…

- Ministerul Educatiei sustine varianta ca masca de protectie sanitara sa nu fie purtata de catre elevi in timpul orelor de educatie fizica, mergand pe modelul practicat de Luxemburg, a declarat, miercuri, ministrul Sorin Cimpeanu. El a precizat ca, in cursul diminetii, a solicitat o situatie cu privire…

- Intrebat de jurnaliști ce se va intampla cu orele de educație fizica din școli, in condițiile in care profesorii se plang ca nu pot face ore de sport cu copiii purtand masca, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca s-ar putea adopta metoda din Luxemburg, unde masca este obligatorie doar de…

- Exista șanse sa se renunțe la masca in timpul orelor de sport și in Romania. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca urmeaza discuții pe aceasta tema, iar masca ar putea fi purtata exclusiv din vestiar pana la locul orei de educație fizica. In condițiile in care profesorii de sport se plang ca…

- Bulgaria este din nou cea mai saraca tara din Uniunea Europeana. Datele provin din cel mai recent sondaj al Eurostat, citat de Agentia Focus. Croatia este in urma Bulgariei. Datele Eurostat arata ca noua state membre sunt peste media pentru Uniunea Europeana in ceea ce priveste bunastarea materiala…

- Energia eoliana a asigurat marți 27% (37 GWh) din enegia electrica consumata in Romania, ceea ce ne situaza pe primul loc in Europa, unde turbinele eoliene au asigurat 10,4% din consum, coform datelor Wind Europe, potrivit Mediafax. Clasamentul este competat de Belgia - 26%, Spania – 24%.…