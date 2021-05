Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, 7 mai 2021, Centrul de Management Integrat al Deseurilor de la Galda de Jos a devenit operațional, astfel Consiliul Județean Alba iși va putea indeplini obiective precum imbunatațirea condițiilor de viața ale populației sau susținerea dezvoltarii economico-sociale a localitaților.…

- UPDATE: Programul Rabla incepe pe 26 aprilie Bugetul Administratiei Fondului de Mediu, institutia care finanteaza programele Rabla Clasic si Rabla Plus, va fi prezentat in sedinta de Guvern de azi, iar programul Rabla va incepe pe 26 aprilie, a declarat, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos…

- Liberalul Costel Alexe, fost ministru al Mediului, a declarat ca angajarile in cadrul Romsilva nu intra in atributiile Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, intrucat institutia este o regie autonoma. Afirmatia vine dupa ce in spatiul public au aparut inregistrari cu secretarul de stat Gelu Puiu…

- Printr-un comunicat de presa remis de reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș joi, 15 martie, se anunța ca au fost deja depuse și se afla in curs de evaluare un numar de trei proiecte cu finanțare europeana. Dintre acestea, cel mai consistent este "Sistemul de management al traficului in Municipiu",…

- fermierulargesean.ro: Evaluarile privind magnitudinea și impactul taierilor ilegale in Romania trebuie fundamentate științific. Asociația Industriei Lemnului – Prolemn a trimis o scrisoare deschisa dlui. Tanczos Barna, Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, prin care solicita o fundamentare științifica…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Cristi Crețu, a inaugurat, vineri, ultima investiție realizata in cadrul proiectului Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor. Este vorba despre stația de transfer a deșeurilor din municipiul Falticeni, la inaugurare fiind prezenți și ...

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat joi, la Miercurea Ciuc, ca este nevoie de informare si constientizare la nivelul publicului privind importanta colectarii selective a deseurilor, dar si de companii serioase care sa activeze in acest domeniu. Ministrul Mediului a spus…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a discutat, la sfarșitul saptamanii, la Brașov, cu reprezenanții autoritaților publice din județ despre principalele proiecte de mediu derulate in prezent. In ce privește Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) care se afla in faza de avizare, s-a stabilit…