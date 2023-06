Stiri pe aceeasi tema

- Dupa greva generala din Educație – inceputa in 22 mai – și cea japoneza declanșata, zilele trecute, de catre sindicaliștii de la Sanitas, Federația din Sanatate și Asistența Sociala, s-ar putea ajunge la greva și la metrou. Un avertisment in acest sens a fost lansat, vineri, de Unitatea – Sindicatul…

- "Astazi, la nivelul metroului bucurestean, situatia este incordata, iar activitatea este blocata partial. In primul rand din cauza faptului ca de o buna perioada de timp furnizorul de mentenanta al trenurilor de metrou si (ne)furnizorul trenurilor pentru magistrala V Drumul Taberei - Eroilor nu asigura…

- UNITATEA - Sindicatul Liber din Metrou (USLM) a transmis, vineri, ca sunt indeplinite conditiile declansarii conflictului colectiv de munca, fapt ce poate conduce pana la greva de avertisment si chiar la greva generala, potrivit Agerpres.„Astazi, la nivelul metroului bucurestean, situatia este incordata,…

- Activitatea la metroul bucurestean este blocata partial si sunt indeplinite conditiile declansarii conflictului colectiv de munca, fapt ce poate conduce pana la greva de avertisment si chiar la greva generala, avertizeaza USLM, intr-un comunicat remis vineri Agerpres.

- Activitatea la metroul bucurestean este blocata partial si sunt indeplinite conditiile pentru declansarea conflictului colectiv de munca, fapt ce poate conduce pana la greva de avertisment si chiar la greva generala, avertizeaza sindicaliștii de la metrou.

- Angajații de la CFR amenința ca ies in strada și ca intre in greva generala. „Protestam pentru soluționarea revendicarilor”, susțin sindicaliștii de la CFR. Condițiile grele de munca și bugetul mai mic fața de anul trecut in determina pe angajații CFR sa iasa strada. Aceștia au anunțat ca vor protesta…

- In orice societate normala, activitatea organizațiilor neguvernamentale și activitatea instituțiilor statului trebuie separate. Aceasta opinie a fost exprimata de scriitorul Vasile Ernu, vorbind in cadrul emisiunii "Puterea a patra". {{657324}}"Sint foarte sceptic fața de faptul ca o masa critica din…

- Continua protestele angajaților din cele peste 30 de prefecturi din țara. Principala nemulțumire o reprezinta nivelul de salarizare redus din aceste instituții. Angajatii Institutiei Prefectului Judetului Buzau, asemenea celor de la Institutia Prefectului Judetul Galati sunt marti pentru a doua zi consecutiv…