- Numarul mare de cazuri de infectare cu coronavirus cu care se confrunta județul Cluj zilnic, se poate observa in incidențeiele din fiecare localitate. Cluj-Napoca are rata de incidența 4,57 infectari la 1.000 de locuitori, in timp ce comuna Florești se indreapta spre 6 la mie. Care este rata de incidența…

- In urma Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența nr. 9 de vineri, 05.03.2021, privind actualizarea scenariilor de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar din Județul Valcea in condiții de siguranța epidemiologica, avem urmatoarea situație: Scenariul 1: 239 unitați școlare…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Valcea a anunțat ca astazi in județ sunt 29 de elevi și tot atația profesori cu COVID-19. Astazi, sunt 27 de clase cu activitate suspendata datorita imbolnavirilor cauzate de virusul SARS-CoV-2. Situația scenariilor de funcționare a unitaților de invațamant…

- Cluj-Napoca ramâne în continuare în scenariul roșu având o rata de infectare de 3,41 la mia de locuitori. Gherla se apropie din nou de 3 cazuri la mia de locuitori, în timp ce probleme mari sunt în continuare la Valea Ierii, acolo unde rata este de…

- Rata de infectare cu COVID-19 pe județul Cluj a scazut la 2,16 cazuri la mia de locuitori, iar in Cluj-Napoca sunt 3 cazuri la mie. Rata incidenței cumulate a cazurilor COVID19 la 1000 de locuitori pe UAT-uri din județul Cluj, la data de 08.02.2021, pentru perioada 25.01.2021-07.02.2021:1 CLUJ-NAPOCA…

- Cluj-Napoca se menține la o rata de infectare de 4 cazuri la mia de locuitori, dar pe județ rata de infectare este de 3,07 cazuri la mia de locuitori. Cateva localitați din județul Cluj au zero rata de infectare.1 CLUJ-NAPOCA 4,102 DEJ 1,713 GHERLA 1,464 TURDA 1,455 CAMPIA TURZII 0.656 HUEDIN 2,597…

- Rata de infectare la mia de locuitori scade in Cluj, pe fondul masurilor luate. In marile orașe rata de infectare la mia de locuitori scade:1 CLUJ-NAPOCA 5,712 DEJ 3,113 GHERLA 4,524 TURDA 4,315 CAMPIA TURZII 3,306 HUEDIN 3,117 AGHIRESU 2,43Cu toate acestea, in comunele din jurul Clujului rata de…