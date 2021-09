Situația epidemiologică la finalul primei săptămâni de şcoală Ministerul Educatiei a transmis, vineri, situatia epidemiologica la finalul primei saptamani de scoala. Potrivit datelor centralizate din intreaga tara, peste o mie de elevi si 600 de angajati din invatamant au fost confirmati cu coronavirus, iar 795 de clase sau grupe au activitatea fata in fata suspendata. Ministerul Educatiei a anuntat, vineri, ca, in urma centralizarii raportarilor din unitatile de invatamant preuniversitar, situatia epidemiologica arata ca au fost confirmati cu coronavirus 1.091 elevi si prescolari. De asemenea, 604 angajati din unitati au fost pozitivi in urma testarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

