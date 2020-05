Situația COVID-19 la Aiud: Cinci cazuri confirmate, 12 persoane vindecate și un deces Ziarul Unirea Situația COVID-19 la Aiud: Cinci cazuri confirmate, 12 persoane vindecate și un deces La nivelul municipiului Aiud, la data de 3 mai 2020, sunt 5 cazuri confirmate, conform DSP ALBA, 12 persoane vindecate, un deces, 36 de persoane izolate la domiciliu și niciuna in carantina. Incepand de la momentul aplicarii masurilor de izolare pe raza municipiului Aiud, DSP Alba a dispus izolarea la... Situația COVID-19 la Aiud: Cinci cazuri confirmate, 12 persoane vindecate și un deces Ziarul Unirea Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

