Bani pentru proiectele tinerilor, la Timișoara

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara lansează cel de-al cincilea apel deschis din 2021 privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timișoara a proiectelor de tineret și pentru tineret.... The post Bani pentru proiectele tinerilor, la Timișoara appeared first on Renaşterea… [citeste mai departe]