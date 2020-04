Stiri pe aceeasi tema

- 35 de cadre medicale și 75 de pacienți de la Spitalul Universitar de Urgența București au fost testate pozitiv la infecția cu noul coronavirus, incepand din data de 22 martie și pana acum, anunța, luni, Grupul pentru Comunicare Strategica.

- Pana astazi, 5 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 3.864 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 374 au fost declarate vindecate si externate”, a transmis, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. In judetul Calarasi…

- Potrivit raportarii de astazi, 04.04. 2020, facuta de Grupul de Comunicare Strategica la nivel național, județul Dambovița figureaza cu 27 cazuri COVID-19. Se pare ca in aceasta comunicare ar fi o eroare și spunem acest lucru pentru ca pe surse oficiale din județul Dambovița, am aflat ca in realitate,…

- Este ireal cum comunica autoritațile pe timp de criza! Grupul de Comunicare Strategica a anunțat joi, 2 aprilie, ca judetul Caras-Severin a inregistrat 13 cazuri de pacienti depistati pozitiv cu noul coronavirus. Acest numar e contrazis insa de alta statistica a GCS, care arata ca in Caras-Severin…

- Grupul de Comunicare Strategica a inaintat joi ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, propunerea de eliminare la sursa a continutului unui articol aparut pe site-ul bpnews.ro, intitulat „Coronavirusul, ucis de Polidin”.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat astazi, la ora 13:00, noul bilanț al cazurilor de persoane confirmate pozitiv cu noul Coronavirus. Numarul a crescut la 576 de persoane. Printre acestea se afla și un deținut de la inchisoarea Jilava. Deținutul a fost transportat pe 11 martie de la Poliția…

- Potrivit unui sondaj recent efectuat de IRES, 67 dintre romani se declara ingrijorati pentru ei si pentru familia lor cu privire la epidemia de coronavirus COVID 19. In plus, aproape trei sferturi dintre romani inclina sa spuna ca nu au incredere ca sistemul de sanatate de la noi ar face fata situatiei…

- Coronavirusul ia amploare și la noi in țara. Auzim cum tot mai mulți romani sunt plasați in carantina sau izolați la domiciliu, tocmai pentru a nu fi infectați cu COVID-19. Ce inseamna acest lucru?Grupul de Comunicare Strategica face clarificari suplimentare in privința recomandarilor de conduita in…