Cei care au vrut sa acceseze, luni dimineața, site-ul Ministerului Educației au avut parte de o surpriza neplacuta. In sensul ca au constatat ca pagina oficiala de internet a instituției e nefuncționala. Exista și o explicație pentru acest lucru. Aceea ca site-ul Ministerului Educației a fost atacat cibernetic. Hackerii au lasat un mesaj cu critici […] The post Site-ul Ministerului Educației, spart de hackeri. Mesajul acestora: „Dragi elevi, nu va mai bateți capul cu școala...” first appeared on Ziarul National .