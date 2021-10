Sistemul de sănătate din Bulgaria, aproape de colaps: Se transferă bolnavi în străinătate Bulgaria urmeaza sa trimita in strainatate pacienti bolnavi de COVID-19. Valul patru al pandemiei a copleșit sistemul de sanatate din aceasta țara. Ministrul sanatatii, Stoicio Katsarov, a avertizat ca vor fi „probleme uriase” in cazul in care curba contaminarilor nu scade in urmatoarele 10-15 zile. „Capacitatea noastra in ceea ce priveste personalul si ventilatoarele este aproape epuizata, va trebui sa cautam ajutor in strainatate.(…) Se poarta discutii cu UE pentru a transfera pacienti in alte tari, daca se va ajunge acolo”, a spus el la postul de televiziune Nova TV. In pofida introducerii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

