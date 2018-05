Cand Emmanuel Macron si-a inceput campania prezidentiala din 2016, a pus in miscare un 'mare mars' fara precedent, o campanie din usa in usa pentru a asculta nemultumirile alegatorilor, in ceea ce a promis ca va fi un mod nou, mai deschis de conducere a tarii, noteaza Reuters intr-un comentariu difuzat luni. La un an dupa alegerea sa, realitatea se prezinta diferit, iar un numar mic, dar in crestere, dintre sustinatorii sai de rand isi arata frustrarea fata de un stil de conducere care, dupa cum chiar Macron a recunoscut, nu este intotdeauna incluziv. Inconjurat de o coterie de colaboratori…