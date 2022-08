Din luna octombrie va intra in vigoare sistemul de garanție-returnare pentru ambalajele de bauturi, dupa ce guvernul a aprobat ordonanța care stabilește termenul de intrare in funcțiune a acestui sistem. Executivul a aprobat și administratorul unic la nivel național, respectiv ReturRO, o asociația din care fac parte reprezentanții producatorilor, ai comercianților și ai statului. Potrivit legislației in vigoare, de la inceputul lunii octombrie, sistemul de garanție-returnare pentru ambalaje ar trebui sa fie funcțional și obligatoriu pentru producatori și comercianți. Sistemul ar trebui sa se aplice…