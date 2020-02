Stiri pe aceeasi tema

- Sistemele antiaeriene Pantir-S1, primite la sfarsitul saptamanii trecute din Rusia, vor consolida Serbia si neutralitatea ei militara, a declarat duminica presedintele sarb Aleksandar Vucic, adaugand ca aceasta ar putea sa duca la cresterea presiunii politicii externe asupra Belgradului, informeaza…

- Ungaria s-a aratat deschisa sa ia gaze de la rusi prin conducta Turkstream, care boicoteaza Ucraina. Ministrul maghiar al Afacerilor Externe si Comertului, Peter Szijjarto, a precizat ca tara sa va incepe sa preia livrari de gaze prin conducta TurkStream incepand cu 2021, iar volumul pe care…

- Numarul vizitatorilor straini in Bulgaria a crescut cu 0,4% anul trecut, la 9,3 milioane, a anuntat Ministerul Turismului, citand datele publicate de Institutul National de Statistica (NSI), informeaza Agerpresa, citand Sofia Globe si Novinite. In 2019, cei mai multi turisti au venit din Romania (1,287…

- Rusia si Serbia au semnat o intelegere pentru achizitionarea unei baterii formate din sase sisteme de racheta Pantir-S1, care va fi livrata anul acesta, potrivit unei surse din sectorul de cooperare in domeniul apararii.

- Bulgaria a anuntat luni ca a ajuns la un acord cu gigantul rus Gazprom, care furnizeaza cea mai mare parte a gazului natural consumat in aceasta tara, ca din ianuarie acesta sa fie livrat prin noua conducta Turkstream, prin Marea Neagra si ocolind Ucraina, relateaza AFP conform Agerpres. “Am finalizat…

- Grecia sustine Serbia pe drumul sau de aderare la Uniunea Europeana, a declarat miercuri prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, la Atena, dupa o intalnire cu presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza DPA. "Locul Serbiei este in Europa. Procesul de aderare trebuie incheiat", a declarat el in cadrul…

- Exista un plan pentru ca Serbia și Rusia sa produca arme împreuna, precum și sisteme de lupta mai complexe, a declarat pentru „Sputnik” ambasadorul Serbiei în Rusia, Miroslav Lazanski, citat de b92, menționeaza Rador.Diplomatul sârb a facut aceste afirmatii dupa…

- Luni s-au jucat partidele din etapa a II-a in grupele A si D, la Campionatul Mondial din Japonia. Romania va disputa, marti, a treia partida din grupa C, cu Kazahstan, anunța news.ro.Rezultatele inregistrate luni in grupele A si D sunt: Cuba – Serbia 27-46, Angola – Olanda 28-35, Slovenia…