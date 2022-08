In conformitate cu pct. 26-28 din Dispoziția nr. 1 din 24 februarie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, in procesul de colectare de date despre surse cu conținut online care promoveaza informații false, in domeniul ce afecteaza securitatea naționala a fost identificat in rețeaua globala Internet web site, cu adresa: https://svpressa.ru , care la data de 31 iulie curent, a publicat un material jurnalistic cu denumirea sugestiva: „Кишинев и Бухарест готовятся объявить Тирасполю войну” subtitlu: „Зачем Молдавия хочет прекратить миротворческую операцию на Днестрe”.…