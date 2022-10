Stiri pe aceeasi tema

- Acest remediu medicinal face minuni pentru sanatatea generala. Pentru a prepara aceasta bautura aveți nevoie de 500 ml de lapte, 10 caței de usturoi (curațați și pisați), 2-3 lingurițe de zahar brun și 250 ml de apa. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit…

- Romania’s Minister of Energy Virgil Popescu has signalled that the government will do its best to speed up the two largest natural gas projects — one onshore and the other offshore, which are fully (the onshore project) or partially (offshore) managed by the state-owned company Romgaz, according to…

- Printre cele mai populare legume din intreaga lume gasim și morcovul. Este foarte sanatos și ofera o mulțime de beneficii pentru sanatate. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile…

- Amestecul natural din doua ingrediente care te scapa de mirosul neplacut din toaleta. E 100% natural și costa poate chiar mai puțin de 50 de bani. Dupa ce il cei incerca prima data, o sa vrei sa folosești mereu acest truc. E rapid, ieftin, natural, și are rezultatele dorite.

- Ti se intampla des sa ai senzatia de picioare „grele” si sa vezi la nivelul gambelor vene proeminente, in special in sezonul cald? Cel mai probabil te confrunti cu varice. Problemele legate de varice sunt afectiuni cronice din ce in ce mai frecvente, care apar in urma unei stil de viata sedentar si…

- Este o veste proasta pentru bautorii de bere. De la 1 august prețul berii va crește. De vina este acciza la alcool care a fost majorata de Guvern prin OG 16/2022. De la anul viitor este posibil ca prețul ei sa creasca și mai mult din mult. Ce spune directorul general Berarii Romaniei.

- Ilnica Vandici, cunoscuta prezentatoare de la Kanal D, a vorbit despre fiul ei, Zian, in varsta de cinci ani, și despre felul in care il crește. Ilinca Vandici se bucura din plin de fiecare moment alaturi de fiul ei și incearca, pe cat posibil, sa fie partea cumpatata a familiei cand vine vorba despre…

- Preturile pe care le vedeti astazi pe rafturile magazinelor, in septembrie, octombrie, vor creste de doua sau de doua ori si jumatate. Totul se va scumpi. Salariile si pensiile, insa, nu vor creste. Avertizarea vine din partea presedintelui Partidului „SOR”, Ilan Sor, dupa ce, luni, Biroul National…