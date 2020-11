Siria: Veteranul ministru de externe Walid al-Moalem a murit la 79 de ani Diplomatul de top al Siriei si multa vreme ministru de externe Walid al-Moalem, un aparator ferm al represiunii sangeroase a presedintelui sirian Bashar al Assad asupra protestatarilor pasnici care au declansat un conflict vechi de aproape un deceniu, a murit luni, a anuntat guvernul de la Damasc, citat de Reuters. Nu au existat detalii cu privire la cauza decesului, dar Moalem, in varsta de 79 de ani, avea de ani de zile o stare de sanatate precara cu probleme cardiace. O sursa apropiata guvernului sirian a declarat ca se asteapta ca adjunctul sau, Faisal Mekdad, un vechi diplomat, sa il inlocuiasca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Siriei, Bashar al Assad, a acuzat miercuri Statele Unite ca prin sanctiuni si presiuni asupra ONU si a tarilor din regiune ingreuneaza revenirea la casele lor a circa cinci milioane de refugiati sirieni, transmite Reuters. 'Sunt multe obstacole', a spus Assad, referindu-se…

- Intoarcerea refugiatilor in Siria urmeaza sa fie o ”prioritate”, a pledat luni presedintele sirian Bashar al-Assad, intr-o convorbire telefonica video cu omologul su rus Vladimir Putin, cu doua zile inaintea aorganizarii la Damasc, cu ajutorul Moscovei, a unei Conferinte privind refugiatii, relateaza…

- Un oficial al Casei Albe s-a deplasat la Damasc pentru intrevederi secrete cu guvernul sirian in incercarea de a obtine eliberarea a cel putin doi cetateni americani despre care se crede ca sunt tinuti in detentie de regimul presedintelui Bashar al-Assad, a scris cotidianul Wall Street Journal (WSJ)…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a criticat marti cu nervozitate apelurile Uniunii Europene ca Turcia sa-si retraga trupele din nord-estul Siriei, el acuzand blocul comunitar ca practica standarde duble si incearca sa dea lectii Ankarei despre drepturile omului si dreptul international,…

- Sultanatul Oman a devenit primul stat arab din Golf care a reacreditat un ambasador in Siria, dupa ce tarile din regiune au inchis misiunile sau au redus nivelul de reprezentare diplomatica la Damasc in 2012, in urma reprimarii de catre guvern a protestelor, la inceputul a ceea ce s-a transformat…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad si-a exprimat luni vointa de a aprofunda acordurile economice si comericale cu partenerul sau rus, cu scopul de a atenua impactul sanctiunilor economice impuse regimului sirian, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Al-Assad s-a exprimat intr-o intalnire,…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov efectua luni prima sa vizita la Damasc, din 2012, intr-o tara devastata de razboi, a anuntat Ministerul sirian de Externe, relateaza AFP.Lavrov a fost primit de catre presedintele sirian Bashar al-Assad, face parte dintr-o delegatie condusa de catre vicepremierul…