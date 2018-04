Stiri pe aceeasi tema

- Misiunea fortelor americane desfasurate in Siria "nu s-a schimbat", iar presedintele Donald Trump doreste ca acestea sa revina in Statele Unite "cat mai curand posibil", a declarat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute, potrivit AFP. "Misiunea americana nu s-a schimbat. Presedintele a spus clar…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a primit joi, la Palatul Elysee, o delegatie a coalitiei arabo-kurde FDS (Fortele Democratice Siriene), transmite AFP. Seful statului francez " a adus un omagiu sacrificiilor si rolului determinant al FDS in lupta contra Daech (gruparea Stat Islamic-n.red.), potrivit…

- "Franta si Statele Unite ale Americii nu vor tolera impunitatea", in cazul in care vor exista "dovezi clare privind utilizarea" armelor chimice in Siria, a afirmat presedintia franceza intr-un comunicat, dupa o convorbire telefonica, vineri, intre presedintii francez, Emmanuel Macron, si american,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat joi aplicarea pe viitor a unor ”bariere de reglementare” privind cumpararea de terenuri agricole de catre straini in Franta, dupa recenta achizitionare a unor terenuri de grau de catre un investitor chinez, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . ”Pentru mine,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin "sa faca totul pentru ca regimul sirian sa opreasca degradarea intolerabila a situatiei umanitare" si si-a exprimat "ingrijorarea" fata de "posibila folosire a clorului" in atacuri chimice impotriva civililor, relateaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun…

- Franta isi va dubla bugetul pentru operatiunile militare din strainatate, a anuntat vineri presedintele Emmanuel Macron, relateaza dpa. Finantarea pentru operatiunile militare din afara tarii va creste de la nivelul actual de 450 de milioane de euro (552 de milioane de dolari) pana la 1,1 miliarde…