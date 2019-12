Stiri pe aceeasi tema

- Combatantii kurzi din Siria opuneau marti o rezistenta puternica fortelor turce si aliatilor lor care incearca sa cucereasca un oras-cheie la frontiera, anunta Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), relateaza AFP.

- Kurzii din Siria, abandonati de Statele Unite, au anuntat ca au incheiat un acord cu Damascul in vederea desfasurarii armatei siriene in nordul tarii, impotriva avansarii trupelor turce si aliatilor acestora, relateaza AFP.

- Trupe americane s-au aflat vineri sub tirul armatei turce in apropierea orasului Kobane din nordul Siriei, a anuntat un purtator de cuvant al Pentagonului, capitanul Brook DeWalt, potrivit AFP. Tirurile de artilerie nu au facut raniti printre soldatii americani, a precizat intr-un comunicat…

- Fortele kurde au anuntat vineri fuga a cinci jihadisti ai gruparii Statul Islamic (SI) dintr-o inchisoare din apropiere de Qamishli, in nord-estul Siriei, dupa raiduri aeriene turce in imprejurimi, informeaza AFP si Reuters potrivit Agerpres Cei cinci membri ai SI aflati in detentia fortelor kurde,…

- Cel putin 15 persoane, dintre care 8 civili, au fost ucise miercuri in cursul ofensivei armatei turce asupra fortelor kurde din nord-estul Siriei, conform informatiilor furnizate de Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDH), transmite AFP.

- Cel putin 15 persoane, dintre care opt civili, au fost ucise miercuri in cursul ofensivei armatei turce impotriva militiilor kurde din nord-estul Siriei, conform informatiilor furnizate de Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDH). Potrivit BBC, in zona ofensivei continua luptele, iar sute…

- Cel putin 15 persoane, dintre care 8 civili, au fost ucise miercuri in cursul ofensivei armatei turce asupra fortelor kurde din nord-estul Siriei, conform informatiilor furnizate de Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDH), transmite AFP. Doua din victime si-au pierdut viata in tirurile de…

- Avioane turce au bombardat miercuri intensiv cel putin patru orase din nordul Siriei si cel putin doi civili au fost ucisi si alti doi raniti in timpul acestor bombardamente intr-un sat la vest de Ras al-Ain, regiune de la frontiera de nord a Siriei, a anuntat o alianta a combatantilor kurzi si arabi,…