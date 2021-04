Armata rusa a anuntat luni ca a ucis "circa 200 de luptatori" in Siria in cursul unui bombardament aerian asupra unei baze adapostind "teroristi" la nord-est de orasul Palmira, noteaza AFP.



"Dupa confirmarea de catre mai multe surse a localizarii tintelor teroriste, fortele aeriene ruse au efectuat mai multe lovituri in urma carora au fost distruse doua adaposturi si circa 200 de luptatori au fost ucisi", a indicat Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat publicat pe Facebook.



Ministerul a adaugat ca aceste bombardamente au permis distrugerea a "24 de pick-up-uri echipate…