Siria: Inspectorii OIAC s-au deplasat la locul presupusului atac chimic de la Douma

- O echipa a Organizatiei Internationale pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a sosit marti in orasul sirian Douma pentru a investiga un presupus atac chimic, in timp ce occidentalii pun la indoiala posibilitatea de a mai gasi dovezi la fata locului, relateaza France Presse. La zece zile dupa…

- Egiptul s-a declarat sambata profund preocupat de escaladarea militara in Siria, care ar putea afecta siguranta poporului sirian si pune in pericol acordurile de reducere a tensiunilor, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Fortele aeriene americane, franceze si britanice au tras peste 100…

- Regimul sirian a denuntat sambata "agresiunea barbara si brutala" a occidentalilor, dupa atacuri desfasurate in cursul noptii de SUA, Franta si Marea Britanie asupra unor baze militare, a relatat agentia oficiala siriana de presa SANA, preluata de AFP si dpa. Siria "condamna in termenii…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anuntat marti ca va trimite in curand o echipa de inspectori in orasul sirian Douma, in Ghouta Orientala, pentru a investiga presupusul atac cu arme chimice de pe 7 aprilie, in care au fost ucise zeci de persoane si care a declansat reactii…

- Regimul sirian a adresat o invitatie oficiala Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) de a veni in Siria pentru a investiga presupusul atac cu arme chimice produs in orasul Douma, in Ghouta Orientala, care a provocat reactii de indignare la nivel international, a anuntat marti agentia…

- Ministerul de Externe chinez a anuntat marti ca nu detine nicio informatie legata de Gui Minhai, cetatean suedez din Hong Kong, despre care fiica sa afirma ca a fost ridicat de politisti dintr-un tren in timp ce se indrepta spre Beijing, transmite Reuters. Gui a fost ridicat sambata de…