- Cel putin opt civili, între care cinci copii, au fost ucisi marti în raiduri ale aviatiei ruse într-un sat din nord-vestul Siriei în care se afla persoane stramutate, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Potrivit ONG-ului,…

- Cel puțin 15 persoane au murit și mai multe au fost ranite miercuri intr-o tabara de refugiați in urma unui atac al forțelor guvernamentale siriene in apropierea orașului Idlib, din nord-vestul Siriei, au informat surse din cadrul forțelor de securitate, citate de Le Figaro, potrivit Mediafax.Mai…

- Bilantul raidurilor aeriene efectuate de aviatia militara israeliana in Siria este de cel putin 23 de morti, anunta organizatia Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), potrivit MEDIAFAX.Citește și: Umpluți de sange! Polițiștii au fost rupți in bataie Bilantul este de 23 de…

- Paisprezece persoane, dintre care noua civili, au fost ucise sambata intr-un atentat cu masina-capcana in orasul Al-Bab din nord-estul Siriei, a transmis Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Explozia s-a produs intr-un loc de adunare a taxiurilor si autobuzelor in orasul Al-Bab, aflat…

- Cel putin sase civili au fost ucisi, luni, in trei atentate simultane produse in orasul Qamichli, situat in nord-estul Siriei, anunta organizatia Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citata de cotidianul Le Figaro, anunța MEDIAFAX.Citește și: Viorica Dancila: Pot sa fac lucruri…

- "Nu a fost ceva conventional ceea ce am facut. Am spus: au nevoie sa se bata putin. Ca niste baietandri, trebuie lasati sa se incaiere putin si apoi despartiti", a spus Trump in timpul unui miting la Dallas, in Texas. Brett McGurk, fost trimis special al presedintiei americane pe langa coalitia…

- "Guvernul sirian isi reafirma respingerea totala si condamnarea ferma a agresiunii flagrante a Turciei", a precizat Ministerul Afacerilor Externe, facand referire la ofensive lansata la 9 octombrie de catre Ankara impotriva militiilor kurde. Intr-un comunicat preluat de agentia oficiala de…