Siria acuză Israelul de un raid aerian împotriva unui aeroport militar ''Aviatia israeliana'' a efectuat marti o ''agresiune'' in Siria impotriva unui aeroport militar din centrul tarii, a declarat o sursa militara citata de agentia de presa oficiala siriana Sana, care a semnalat pagube materiale, relateaza AFP. ''Aviatia israeliana a efectuat o noua agresiune impotriva aeroportului T4 (...). Imediat, apararea antiaeriana a atacat rachetele inamice, doborand unele dintre ele'', a precizat sursa militara citata de Sana. ''Patru rachete au lovit zona vizata'', a adaugat sursa citata, raportand ''numai… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

