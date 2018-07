Stiri pe aceeasi tema

- In total, 18 persoane, dintre care 11 membri ai Fortelor Democratice Siriene (FDS), si-au pierdut viata vineri in estul Siriei in explozia unei masini capcana aflate in fata unui sediu al acestei coalitii alcatuite din luptatori arabi si kurzi sustinuti de Statele Unite, a anuntat Observatorul Sirian…

- Rusia a bombardat sambata seara zone controlate de rebeli in sudul Siriei, pentru prima oara de cand ea a acceptat, in urma cu aproape un an, un armistitiu in aceasta parte a tarii, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Conform sursei mentionate,…

- Noua persoane, dintre care majoritatea civili, au fost ucisi sambata intr-o explozie la Idlib, in nord-vestul Siriei, a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza duminica AFP. Originea acestei explozii, soldata de asemenea cu 26 de raniti,…

- Cel putin 14 combatanti, dintre care iranieni, au fost ucisi in lovitura ce a vizat luni dimineata devreme o baza militara a regimului in centrul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Originea atacului asupra aeroportului militar T-4, cunoscut si sub numele…

