Cel putin 12 civili au fost ucisi si zeci de persoane sunt date disparute in urma unei explozii la un depozit de armament intr-o zona rezidentiala din provincia Idlib din nord-vestul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), potrivit AFP.



Explozia, survenita duminica in localitatea Sarmada, din nordul acestei provincii controlate de grupari jihadiste si de factiuni rebele, a provocat prabusirea a doua imobile, a indicat OSDO.



Cauzele sale nu sunt cunoscute deocamdata.



Castile Albe, echipele de salvare care actioneaza in zone rebele,…