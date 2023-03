Stiri pe aceeasi tema

Locuitorii din unele zone ale regiunii americane California de Sud, care nu au vazut zapada de zeci de ani, s-au trezit duminica dimineata intr-un taram inghetat dupa o furtuna epica de iarna care a doborat recorduri de precipitatii si a adus ninsori in aceasta regiune, de obicei calda si insorita,…

In Belarus, ca parte a exercițiilor militare, una dintre unitațile de rachete a primit ordin sa „avanseze in zona desemnata" și sa pregateasca echipamentul pentru „utilizarea in lupta", se arata in mesajul Ministerului Apararii din Belarus publicat pe Telegram.

Un consilier superior de la Evidenta Populatiei Galati a fost trimis in judecata, in stare de libertate, fiind acuzat ca a primit bani de la peste o suta de cetateni moldoveni care aveau nevoie de documente de identitate la schimbarea domiciliului in Romania, potrivit news.ro

Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, considera ca discuția despre „genul" lui Dumnezeu, ridicata in Biserica Anglicana, este „o aproape hazlie aberație".

Aproximativ 25 de locuitori din California sunt sub alerta de inundații in acest weekend, in conditiile in care o noua furtuna de iarna se deplaseaza catre sud, anunța Rador.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, joi, ca nu se va pune problema vreunei conexari a aderarii Romaniei, respectiv Bulgariei la Spatiul Schengen de pactul european privind migratia si azilul.

Raspunsul cancelarului Austriei referitor la aderarea Romaniei in spatiul Schengen este, fara sa vrea, "un cadou pentru Vladimir Putin", pentru ca a dovedit, intre altele, ca solidaritatea europeana s-a rupt, a declarat joi vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR, anunța Agerpres.

Ambasada Pakistanului in Afganistan a fost atacata vineri cu focuri de arma, un membru al fortelor de securitate ale ambasadei fiind ranit in incident, au anuntat oficialii de la Kabul, scrie Reuters, potrivit Rador.