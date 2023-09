Stiri pe aceeasi tema

- Zi speciala pentru What’s Up și iubita lui! Artistul și partenera lui traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar astazi se casatoresc departe de ochii curioșilor, iar Spynew.ro va ține la curent cu acest eveniment important din viața celor doi. Iata primele imagini de la nunta celor doi.

- Capitala chineza Beijing si regiunea din vecinatatea ei sunt afectate de inundatii istorice, dupa ce s-au inregistrat in ultimele zile cele mai abundente precipitatii din ultimii 140 de ani, au anuntat miercuri autoritatile. Ploile torentiale care s-au abatut asupra Beijingului si a provinciei vecine…

- Atenția presei de peste ocean se concentreaza asupra relațiilor amoroase ale actorului Leonardo DiCaprio. Modelul Neelam Gill, pe același iaht cu faimosul actor. Cum a fost surpinsa tanara de 28 de ani | GALERIE FOTO.

- Dupa doi ani de cant și-au unit destinele in fața oficialilor de la starea civila, Gabriela Prisacariu si Dani Oțil și-au jurat credința veșnica și in biserica. Duminica, 30 iulie, cei doi au facut cununia religioasa. Marele eveniment a avut loc la Manastirea Cașin din Capitala.

- Plictisit nevoie mare sau afacerile nu suporta amanare? Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini cu Mihnea Nastase, in cartierul bogaților, la o ieșire, in timp ce ”prințișorul” lui Nastase le-a cam dat cu flit soției și prietenilor lui.

- Au scos bucați de pavaj din trotuarul renovat pe strada 31 August 1989, pentru a instala sistemul de telecomunicații. Imagini cu trotuarul de pe tronsonul cuprins intre strazile Mihai Eminescu și Vlaicu Pircalab, care a fost sapat din nou, au aparut pe rețelele de socializare. Autoritațile municipale…

- Cautat acum de forțele de ordine din toata țara, barbatul are antecedente serioase, spun surse din ancheta. Pe langa condamnarea pentru șantaj și amenințari cu moartea, el ar fi incendiat in trecut mașini ale poliției și ar fi fost cautat pentru furturi comise in strainatate. Rafuiala cu focuri de…

