Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul Voicu Voiculescu, 61 de ani, de la Spitalul Municipal din Timișoara, s-a sinucis miercuri seara. Medicul specialist in chirurgie toracica s-a impușcat in cap cu un pistol cu glonț, scrie portatul local Opinia Timișoarei.Acesta era instructor de tir in timpul liber. Tragedia s-a petrecut in…

- Incidentul tragic s-a petrecut in locuinta acestuia de pe strada Brediceanu, situata in zona centrala a orasului. Dr. Voicu Voiculescu, specialist in chirurgie toracica, a folosit un pistol cu glont pentru a-si lua viata, potrivit opiniatimisoarei. Politistii, alertati de sotia care…

- Cel mai mare spital din Timișoara a primit titlul de Spitalul Anului in Romania. Spitalul Județean de Urgența „Pius Brinzeu” a caștigat cea mai mare competiție dedicata unitaților sanitare, iar o echipa de la Spitalul Municipal a fost desemnata „echipa medicala a anului”.

- „Este un numar fals descrescator, pentru ca testele sunt foarte reduse. (...) Trebuie in continuare sa fim responsabili și cu ochii pe ce se va intampla cu procesul educațional in aceasta luna. Daca vor fi focare infecto-contagioase vor trebui oprite cat mai repede, astfel incat sa nu se propage.…

- Voichita Lazureanu vrea sa fie prima femeie in scaunul de primar al Timisoarei. „In politica sunt noua, …am aceasta tarie de a incerca”, a spus candidata PSD la emisiunea PRESSALERT LIVE. Spre deosebire de actualul edil-sef al orasului de pe Bega, fostul manager al Spitalului „Victor Babes” promite…

- Explozia tragica de la Beirut se poate repeta și in Romania. Tragedia din Liban ar fi fost rezultatul unei inconștiențe crase, care se poate regasi cu ușurința și la noi in țara - mai exact, la Galați.

- La Maternitatea Odobescu, ce aparține de Spitalul Municipal din Timișoara, au aparut din nou cazuri de infectare cu coronavirus in randul personalului medical. Este vorba despre patru cadre medicale, trei asistente și o infirmiera, care au fost depistate ... The post Cadre medicale descoperite cu coronavirus…

- In acest context, doctorul Virgil Musta vine cu noi precizari in ceea ce privește mesajele false si teoriile conspirationiste care circula mai ales pe internet. Medicul susține ca s-a confruntat cu astfel de situatii, dar nu numai in mediul virtual, ci chiar in spital. "Am intalnit si o asistenta medicala…