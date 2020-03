Stiri pe aceeasi tema

- A urcat baut la volan și a provocat o tragedie pe șosea. Un fost prefect din Constanța a ucis un șofer de 44 de ani dupa ce a intrat cu viteza cu bolidul sau in mașina victimei. Martorii spun ca fostul prefect conducea agresiv și a intrat pe contrasens in momentul tragediei. Imaginile surprinse dupa…

- Accident cumplit la Cluj provocat cateva ore in urma de un șofer din Republica Moldova! Dezastrul ar fi avut loc pe strada Horea din Cluj in seara de duminica dupa ce un tanar de 21 de ani ar fi ieșit pe contrasens și a tamponat un automobil ce venea de acolo. Martorii spun ca o persoana și-a pierdut…

- Martorii le-au povestit politistilor ca pensionarul in varsta de 60 de ani avea bagaje in mana si ar fi alunecat pe spatiul verde dintre liniile de tramvai, s-a ridicat, apoi ar fi cazut din nou. Vatmanul tramvaiului 11 ar fi observat ca a lovit o persoana chiar in ultima clipa. Accidentul mortal a…

- Un eveniment tragic s-a petrecut, marți seara, in zona de la ieșirea din satul Bobolia, aparținand de comuna Poiana Campina, spre Magureni. Mai intai a fost descoperit un autoturism rasturnat intr-o rapa pe DJ 101P, in zona menționata. Echipajul de poliție ajuns la fața locului a constatat ca nici in…

- Un adolescent, olimpic la Religie, și-a pierdut viața ieri-dimineața, in urma unui accident feroviar. Autoritațile chemate la locul producerii impactului, in zona Halaucești – Mogoșești-Siret, nu au putut face altceva decat sa constate decesul victimei. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a stabili…

- Tragedie in județul Dolj. Doi oameni au murit dupa tamponarea violenta a doua masini in apropiere de Bailesti. Alte șapte persoane au ajuns la spital, printre care si un copil. Martorii sunt socati de violenta impactului.

- Un barbat din comuna Laza și-a pierdut viața, marți seara, in timp ce mergea pe marginea Drumului Național 2F. Acesta a fost lovit in plin de o mașina care se deplasa dinspre Vaslui spre Bacau. Martorii spun ca victima a fost cu colindatul prin sat, iar pe seara s-a oprit la un bar aflat langa [...]

- In urma cu puțin timp a fost semnalat un accident rutier la Dumbravița la podul catre Carbunari. Sunt 2 autovehicule implicate și 1 victima constienta. Intervin echipaje SMURD și ale Serviciului Județean de Ambulanța. Circulația in zona este blocata. UPDATE 1: Martorii spun ca de vina pentru producerea…