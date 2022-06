Stiri pe aceeasi tema

- La mai bine de șase ani de la atentatele jihadiste din 13 noiembrie 2015, cele mai grave comise vreodata in Franța, Curtea Speciala din Paris l-a condamnat pe Salah Abdeslam, singurul supraviețuitor al comandourilor care au ucis 130 de persoane, la inchisoare pe viața, cea mai grea pedeapsa din codul…

- Salah Abdeslam, principalul acuzat in procesul atentatelor jihadiste care au avut loc pe data de 13 noiembrie 2015, in Franta, a fost condamnat la inchisoare pe viata de catre Curtea Speciala din Paris.

- Un tribunal din Franta a decis miercuri ca toti cei 20 de inculpati in procesul atentatelor din 2015 de la Paris sunt vinovati. Salah Abdeslam, singurul supraviețuitor al grupului de 10 atacatori, a fost condamnat la inchisoare pe viața.

