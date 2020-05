Stiri pe aceeasi tema

- A ucis cu sange rece șase oameni și a primit o condamnare la 99 de ani de inchisoare. A ieșit ina dupa 22 de ani, pentru buna purtare. E decizia justiției din Romania, justiție a carei imparțialitate e aparata an de an cu proteste de strada. In SUA, un astfel de criminal ar fi fost condamnat pe…

- E premiera absoluta de la izbucnirea pandemiei care a cuprins intreaga lume. China nu a inregistrat niciun nou caz de COVID-19 pentru data de 22 mai, fata de patru zilele trecute, a anuntat sambata Comisia Nationala de Sanatate (NHC) intr-un comunicat, potrivit Reuters. Forum ARIR. Perspective caștigatoare:…

- Din cauza pandemiei de COVID-19, Palatul Buckingham va taia anul acesta 380 de locuri de munca temporare, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a Royal Collection Trust, relateaza dpa. Royal Collection Trust gestioneaza castelele si operele de arta detinute de casa regala britanica, scrie agerpres.ro.…

- Marius Csampar a fost eliberat dupa 22 de ani pentru buna purtare. Acesta a facut o cerere de liberare condiționata in urma cu cateva zile. Cel cunoscut drept "vanatorul de oameni" s-a aflat la a treia analiza a comisiei, fiind recompensat de 20 ori cu suplimentarea drepturilor și de 16 ori cu ridicarea…

- Medicul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, a spus la Digi24 ca cei care susțin ca noul coronavirus, care a omorat deja peste 300.000 de oameni, nu ar exista, nu au nicio legatura cu bunul simț ci „frizeaza alte aspecte”. Forum ARIR. Perspective caștigatoare:…

- Ludovic Orban a anunțat, miercuri seara, la Palatul Victoria, ca Romania este sigura ca va primi bani europeni pentru a face fața crizei generate de pandemia de coronavirus. Pentru a pune mana pe o suma cuprinsa intre 3 și 5 miliarde de euro, Romania trebuie sa ofere garanții de 400 de milioane de euro.…

- Zeci de oameni cu probleme oncologice au stat in curtea spitalului Fundeni, fara sa respecte regulile referitoare la distanțarea sociala la intrarea in spital. Cu atat mai mult cu cat mulți dintre pacienții oncologici au sistemul imunitar slabit din cauza tratamentelor anticancer. Managementul spitalului…

- Medicul gastroenterolog Razvan Constantinescu vine cu o noua reacție acida la raportarile autoritaților și la știrile din mass-media despre morțile cauzate de coronavirus. Amintim ca autopsiile au fost interzise in cazul deceselor care survin la pacienții care sunt infectați cu coronavirus, deși majoritatea…