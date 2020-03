Stiri pe aceeasi tema

- Singurul producator de clor din Romania vrea sa faca substante pentru dezinfectia spitalelor sau a strazilor. Managerul spune ca, potrivit OMS, clorul este singura substanta recomandata in pandemia de...

- Guvernul va rechiziționa fabrica de biocide Hexi Pharma, inchisa in urma tragediei de la Colectiv, cand s-a descoperit ca aceasta firma livrese spitalelor din Romania dezinfectanți neconformi, transmite Europa FM. Surse guvernamentale au declarat pentru Europa FM ca toate utilajele fostei fabrici inca…

- The Wellbeing Hub, prima platforma completa de wellbeing din Romania, lansata astazi, ofera soluții bazate pe cercetari științifice, ce ajuta organizațiile sa devina mai conștiente și mai implicate in starea de bine a angajaților, iar angajații, mai conștienți și dornici sa participe activ la programe…

- JYSK Romania, retailerul scandinav de mobilier si decoratiuni pentru casa, va inaugura joi doua magazine noi, unul in Bucuresti si unul in Timisoara, si va ajunge la 84 de unitati in Romania. Compania nu precizeaza care este valoarea totala a investitiei. JYSK are o strategie prin…

- Avand in vedere numarul crescut al cazurilor de gripa și infecții respiratorii din ultima saptamana și faptul ca Ministerul Sanatații a declarat epidemie de gripa in Romania, pentru prevenirea cazurilor de imbolnavire, societatea de transport public local Publitrans a sporit masurile privind igienizarea…

- Everseen a fost infiintata in 2008 de Alan O'Herlihy, originar din Irlanda, iar tehnologia dezvoltata de companie, bazata pe inteligenta artificiala, este utilizata de cinci din primii zece cei mai prolifici retaileri la nivel mondial. Compania are...

- Compania de consultanta „Intellect Group” a prezentat un sondaj de opinie miercuri, 29 ianurie, in care moldovenii au fost intrebati inclusiv „ce viitor ati dori pentru Republica Moldova”. Datele studiului referitor la aceasta intrebare par a fi destul de controversate, in comparatie cu alte sondaje…

- Banca Transilvania (BT) din Romania intentioneaza sa achizitioneze 100% din capitalul social al Microinvest, companie specializata pe finantarea microintreprinderilor, lider al pietei financiare non-bancare din Republica Moldova. Intr-un comunicat de presa al Bancii se spune ca in prezent BT se afla…