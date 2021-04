Singura femeie care conduce o ambulanță SMURD în București - mărturii emoționante - VIDEO Tura incepe „la ora 8, la 8 fara 10 mai exact trebuie sa fim aici in unitate. Merg sa iau cheile. (...) Este cablul de alimentare prin care noi ținem toate aparatele funcționale. Ma gandesc la faptul ca trebuie sa ajung cat mai repede pentru ca persoana pentru care noi trebuie sa plecam la intervenție este o persoana pentru care orice secunda conteaza pentru viața ei”, a explicat Ștefania, pentru Realitatea PLUS.Ea a vorbit și de cat de greu este cu traficul din Capitala sa ajungi la timp dupa ce se primește un apel, mai ales ca mașinile nu se dau la o parte pentru a face loc ambulanțelor: „Traficul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

