Sindromul Italia: o formă de depresie întâlnită la româncele plecate la muncă în străinătate 5% dintre femeile internate anul trecut la spitalul de psihiatrie din Iasi, cu forme severe de depresie, au lucrat in Italia si au ingrijit oameni in varsta și copii cu probleme de sanatate. Migrația este un fenomen social care afecteaza femeile plecate la munca in strainatate și le cauzeaza, in timp, afecțiuni și tulburari psihice. Limba necunoscuta, tara straina, slujba stresanta, singuratatea, nesiguranța serviciului și a locuinței sunt doar cateva dintre problemele cu care se confrunta femeile care muncesc in afara țarii, iar la acestea se adauga dorul de casa, de copii și de soț. ”In anul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

