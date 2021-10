Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile columbiene au anuntat vineri ca au confiscat un transport de 3.493 de aripioare de rechin care urmau sa fie traficate ilegal in Hong Kong de pe aeroportul din Bogota, relateaza Reuters. Autoritatile de mediu din capitala au declarat ca aceasta cantitate de aripioare semnifica…

- O noua varianta a coronavirusului, denumita "Mu", a ajuns și in Europa. Varianta a fost identificata pentru prima data in Columbia in luna ianuarie a acestui an. Autoritațile elene au anunțat ca pana acum au fost identificate cel puțin 6 cazuri cu noua varianta. Oamenii de știința sunt ingrijorați,…

- Cel putin doi diplomati americani aflati in Germania s-au plans de simptome ce indica asa-numitul sindrom Havana, au relatat Der Spiegel si Wall Street Journal, transmite joi DPA, potrivit Agerpres. Citand diplomati americani neidentificati, Wall Street Journal scrie ca diplomatii au prezentat simptome…

- Senatorul Aleksei Pușkov a comentat declarația Secretarului de Stat al SUA, Antony Blinken, potrivit caruia Statele Unite și-au atins obiectivele in Afganistan, relateaza agenția Lenta.ru. Pușkov a definit afirmația lui Blinken drept ”retorica vremurilor de retragere”. Politicianul a adaugat,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat luni despre situatia din Afganistan cu omologii sai din China si Rusia, tari care si-au manifestat deja intentia de a avea contacte cu insurgentii, transmite AFP. Antony Blinken a discutat separat cu ministrul de externe rus Serghei…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a respins joi mesajul critic al secretarului de stat al SUA, Antony Blinken, asupra noii legi privind mass-media votata de parlamentul de la Varsovia si care va afecta un post american, relateaza agentia EFE. ''Prietenii nostri americani nu au de ce sa…

- Șeful diplomatiei americane, Antony Blinken, a anunțat, marți, ca SUA vor da un „raspuns colectiv”, impreuna cu aliații, impotriva Iranului, dupa atacul asupra petrolierului Mercer Street, de saptamana trecuta, in care au fost uciși doi membri ai echipajului, un roman și un britanic, informeaza Digi…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a avut luni la Washington o intrevedere cu lidera in exil a opozitiei din Belarus Svetlana Tihanovskaia, care a cerut Washingtonului sa intensifice presiunea asupra regimului de la Minsk pe care il acuza ca ar fi falsificat alegerile din 2020, relateaza AFP.…