Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana pentru Medicamente a inclus ieri sindromul Guillain-Barre, o afectiune rara neurologica, ca efect secundar "foarte rar" al vaccinului anti-COVID-19 de la AstraZeneca, relateaza AFP. Potrivit EMA, 833 de cazuri de sindrom neurologic au fost semnalate in intreaga lume pana la 31 iulie,…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a inclus miercuri sindromul Guillain-Barre, o afectiune rara neurologica, ca efect secundar “foarte rar” al vaccinului anti-COVID-19 de la AstraZeneca, relateaza AFP. Potrivit EMA, 833 de cazuri de sindrom neurologic au fost semnalate in intreaga lume pana…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a inclus miercuri sindromul Guillain-Barre, o afectiune rara neurologica, ca efect secundar "foarte rar" al vaccinului anti-COVID-19 de la AstraZeneca. Potrivit EMA, 833 de cazuri de sindrom neurologic au fost semnalate in intreaga lume pana la 31 iulie, in…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a inclus miercuri sindromul Guillain-Barre, o afectiune rara neurologica, ca efect secundar "foarte rar" al vaccinului anti-COVID-19 de la AstraZeneca, relateaza AFP.

- Agenția de sanatate canadiana explica faptul ca paralizia Bell reprezinta un episod de slabiciune sau paralizie a mușchilor feței, adaugand ca manifestarea este „de obicei temporara”. Printre simptome, Health Canada enumera pierderea sensibilitații feței, dureri de cap și salivație excesiva.…

- Vineri, 30 iulie, secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a vorbit despre campania de vaccinare a populației impotriva coronavirusului, in exclusivitate in cadrul emisiunii „Culisele statului paralel” de la Realitatea Plus. Ce a declarat Raed Arafat despre efectele…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) recomanda introducerea unor noi posibile efecte secundare in cazul a patru vaccinuri antiCovid. Sunt vizate in principal inflamatiile cardiace dar exista și avertismente in cazul celor care sufera de anumite afecțiuni. Miocarditele si pericarditele vor trebui…

- Noile date ale ministerului Sanatații al Argentinei au confirmat cel mai inalt grad de siguranța al vaccinului impotriva coronavirusului ”Sputnik V”, arata cel de-al 12-lea raport de monitorizare a siguranței vaccinului, publicat in iunie, scrie Izvestia. Conform documentului, la 100.000 de…