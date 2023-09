Sindicatul UAW se pregăteşte pentru mai multe greve, de vineri, dacă negocierile cu producătorii auto americani nu vor progresa UAW a lansat saptamana trecuta o greva impotriva Ford, General Motors si a companiei mama a Chrysler, Stellantis, vizand cate o fabrica de asamblare din SUA la fiecare companie. Este prima data cand UAW ia masuri simultan impotriva tuturor celor trei producatori auto din Detroit. Nu era clar cand se reiau negocierile la masa principala, dupa discutiile indelungate de luni. In randul unor oficiali auto si consilieri ai Congresului cresc ingrijorarile ca nu se va ajunge la niciun acord inainte de termenul limita de vineri la pranz. Lucratorii participanti la pichetele din Toledo, Ohio, au spus marti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

