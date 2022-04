Stiri pe aceeasi tema

- Politistii recomanda participantilor la trafic sa evite depasirile riscante si sa isi planifice cu atentie traseul parcurs, precum si folosirea unei rute alternative, in vedea evitarii accidetelor rutiere in perioada aglomerata a sarbatorilor pascale. "In conditiile intensificarii deplasarilor catre…

- Politistii prahoveni efectueaza, in aceasta dimineata, sapte perchezitii in trei dosare care vizeaza fapte de inselaciune, tulburarea ordinii si linistii publice, amenintare, detinere ilegala de arme, precum si taiere si furt de arbori. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Politie…

- Centrul Infotrafic avertizeaza, vineri seara, ca ploua torential pe Autostrada Soarelui, intre Bucuresti si Fundulea, existand risc de acvaplanare. ”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe tronsonul kilometric 10 – 35 al autostrazii A2 Bucuresti – Constanta,…

- Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) din Ministerul de Interne, Vasile Zelca, reacționeaza pe rețelele de socialiare, dupa ce colegii sai au fost trimiși in cautarea persoanei care a patruns intr-o baza militara și i-a furat arma cu tot cu muniție unui…

- Politistii de imigrari din Arad au scos din tara sub escorta, marti, 22 de straini care se aflau in custodia autoritatilor, urmand ca acestia sa primeasca o interdictie de cinci ani pentru a reveni pe teritoriul Romaniei. Misiunea a fost desfasurata de catre politistii Inspectoratului General pentru…

- Un roman a fost arestat dupa ce a intrat, duminica, intr-o biserica din Ajaccio cu un pistol mitraliera care s-a dovedit apoi a fi fals. Barbatul era foarte beat și le-a spus polițiștilor ca a gasit arma pe plaja și a luat-o pur și simplu cu el. Incidentul a avut loc duminica dimineața, pe 30 ianuarie,…

- Polițiștii din portul Constanța au primit un veritabil ajutor impotriva contrabandei, a traficului de droguri, de țigari sau a migrației ilegale. Ei au fost dotați cu un sistem modern de scanare a containerelor, denumit Cargoscan. Viteza de verificare a scazut astfel de la cateva ore la mai puțin de…

- Politistii din Arges efectueaza, marti, mai multe perchezitii la persoane suspectate ca au obtinut imprumuturi cu documente false, prejudiciul in acest caz fiind de aproape 500.000 de lei. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, cele cinci descinderi sunt facute de…