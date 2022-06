Sindicatul Liber Mol România anunţă posibilitatea declanşării unui conflict de muncă Sindicatul Liber Mol Romania, membru al Federatiei Sindicatelor Libere Independente „Energetica”, anunta ca, in perioada urmatoare, este posibil sa declanseze un conflict de munca la Mol Romania PP SRL, proprietarul lantului de benzinarii cu acelasi nume, ca urmare a faptului ca a decis oprirea acordarii tichetelor de masa si a altor drepturi prevazute in contractul colectiv de munca. „In aceste momente in care majoritatea companiilor, dar si statul roman manifesta o atentie sporita fata de angajati, compania Mol a ales sa adopte o pozitie de forta in negocierea contractului colectiv de munca.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

