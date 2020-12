Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Europol a transmis, vineri seara, un mesaj ministrului Marcel Vela, dupa ce acesta a dispus un control la Suceava, in cazul activistului de mediu Daniel Bodnar, care a fost agresat: Va faceti ca nu stiti ca o patrula de politie actioneaza pe 7 comune cu mai mult de 10 sate?! Nu stiti ca hotii…

- „Astazi l-am sunat pe Bodnar Daniel pentru a-l intreba, in primul rand, cum se simte.Este tanarul atacat cu pietre pentru ca incearca sa protejeze padurile. L-am felicitat pentru implicare, pentru ca este un patriot care iși iubește țara și i-am spus ca are tot sprijinul meu. Sunt convins ca aceasta…

- Incidentul a avut loc in judetul Suceava, iar victima sustine ca este vorba despre transporturi ilegale. Vela a trimis in zona mai multe echipe de control. La randul sau, prefectul de Suceava a convocat o sedinta cu structurile judetene ale MAI, ale Directiei Silvice si Garzii Forestiere. "Ministrul…

