- Sindicatul Drumarilor ”Elie Radu”, reprezentativ in cadrul CNAIR, atrage atentia factorilor decidenti asupra cheltuirii responsabile a banului public si propune mai multe solutii de economisire, printre care evitare cheluielilor inutile - dand exemplul unui director regional care isi pune turnicheti…

- Cele mai mari universitati tehnice din Romania trag un semnal de alarma: in ultimii 30 de ani au parasit tara 200.000 de ingineri, iar curand criza de resurse umane va pune in pericol dezvoltarea tarii. De aceea, elevii de gimnaziu sunt incurajati sa studieze stiintele exacte si ingineria.

- Noul cod fiscal aprobat aproape cu ochii inchiși va produce efecte dezastruoase anul viitor in economie, atrag atenția experții. Eugen Teodorovici, fostul ministru al finanțelor PSD, spera ca de luna viitoare sa se faca rectificari in Parlament. Totodata, oficialul ofera și cateva soluții pentru actuala…

- FCSB și FCU Craiova au remizat, scor 1-1, in runda cu numarul 3 din Liga 1. Joonas Tamm (30 de ani), fundașul central adus in aceasta vara, a marcat primul gol in Liga 1. Introdus dupa pauza, Tamm a reușit sa inscrie in minutul 48. FCSB nu a putut pastra avantajul, iar fundașul din Estonia trage un…

- Bioenergia, ceaiurile de plante, sfecla rosie, bicarbonatul de sodiu si icrele se numara printre „remediile” pe care multi pacienti le incearca in speranta ca se vor vindeca de cancer sau ca vor reduce efectele adverse ale tratamentului. Un medic de la Institutul Oncologic Bucuresti vorbeste despre…

- Mircea Cosma, fost presedinte al Consiliului Judetean Prahova si inginer de profesie, atrage atentia asupra riscului ca sistemul energetic national sa fie devalizat de actualul ministru Virgil Popescu, acesta din urma avand in plan inchiderea centralelor pe carbune. Criza pe care aceasta masura ar putea-o…

- Consiliul de administratie al Bancii Mondiale a aprobat marti o finantare suplimentara de 1,49 miliarde de dolari pentru Ucraina pentru a ajuta guvernul sa plateasca salariile functionarilor publici si asistentilor sociali, relateaza AFP.

- Andrei Mina Draghici, fostul director ASPA, demisionat recent din funcție, direcționa contractele de achiziții publice catre anumite firme care nu indeplineau cerințele din caietele de sarcini. In plus, a angajat ca director economic in instituție un prieten din copilarie, alaturi de care este urmarit…