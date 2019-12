Sindicatele transportatorilor cer cresterea salariului minim, ca sa angajeze 10.000 de soferi

Stiri pe aceeasi tema

- Zilele de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 vor fi declarate libere, dupa cum a anuntat premierul Ludovic Orban, la inceputul sedintei de guvern de vineri dimineata. "Doamna ministru Violeta Alexandru, este pregatit proiectul pentru declararea 27 decembrie si 3 ianuarie zile libere?", l-a…

- Sistemul de pensii, asa cum arata acum, este falimentar si peste 20-30 de ani nu vom avea bani sa platim pensiile decreteilor, a declarat, joi seara, la B1 TV, ministrul Finantelor, Florin Citu, atragand atentia ca este nevoie urgent de o reforma a acestui sistem. "Asa cum arata azi sistemul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca nu intentioneaza sa schimbe legislatia in cazul facilitatilor pentru IT-isti, insa a subliniat ca nu crede in regimuri fiscale discriminatorii. "Stiti ca am avut niste declaratii legate de IT-isti. Deocamdata nu intentionez sa schimb legislatia,…

- Premierul Ludovic Orban a avut o intalnire, luni, cu ministrul Finantelor, Florin Citu, si ministrul Muncii, Violeta Alexandru, la Palatul Victoria. Tema intrevederii, potrivit agendei prim-ministrului, a fost cresterea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Intalnirea…

- Plata salariilor si pensiilor este o prioritate, iar in sectorul public vom cauta sa dam salarii numai acelor angajati care isi fac treaba si care sunt competenti, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, premierul Ludovic Orban. "Cu siguranta, toate salariile si pensiile vor fi platite.…

- Gigantul IT Google ar fi inchiriat un etaj din turnul de birouri Unirii View - o suprafata de aproximativ 1.000 de metri patrati - in apropiere de Piata Unirii din Bucuresti. Compania vrea sa inaugureze, anul viitor, un centru de cercetare in tara noastra, potrivit unor surse citate de Profit.ro.…

- Presedintele american Donald Trump a facut 129 de afirmatii false, intr-o singura saptamana, pe platforma lui preferata de socializare: Twitter. CNN relateaza ca astfel liderul de la Casa Alba a doborat un nou record, de cand jurnalistii au inceput sa numere informatiile neadevarate pe care…

- Netflix nu va mai functiona pe dispozitivele de streaming ale companiei Roku, incepand cu 1 decembrie. Roku Inc. este o companie care produce mai multe dispozitive de streaming, care functioneaza precum un chromecast, cel mai vandut fiind numit chiar Roku. Utilizatorii Roku au inceput…