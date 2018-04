Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii de la BNS protesteaza joi în fața Ministerului Transporturilor, iar apoi vor apleca în mars catre Guvern. La Palatul Victoria nu vor gasi însa pe nimeni.

- Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, intrebat daca va fi sesizata Curtea Constitutionala, in cazul in care seful statului va refuza revocarea Laurei Codruta Kovesi, ca rolul ar reveni Guvernului si premierul Dancila trebuie sa isi asume aceasta pozitie, informeaza Mediafax. "Cred ca va ajunge…

- Angajatii din invatamant, cea mai mare categorie socio-profesionala din sistemul bugetar, nu vor primi salariile in avans, in aceasta saptamana, acestia fiind discriminati in comparatie cu alte categorii bugetare, sustin reprezentantii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), informeaza...

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) protesteaza, astazi și joi, in fața Ministerului Muncii. Sindicaliștii susțin ca majorarea acordata la 1 ianuarie 2018 nu acopera nici macar rata inflatiei, ceea ce face ca nivelul de trai al angajatilor din educatie sa fie mai scazut. „Decizia a fost…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a decis declansarea protestelor, astfel ca miercuri si joi sindicalistii vor picheta sediul Ministerului Muncii, ei cerand, intre altele, modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal – bugetare, prin care mii de angajati…

- Ministrul de Finante vine cu explicatii, dupa ce sindicatele au acuzat faptul ca mii de angajati sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical. Sindicalistii au cerut Guvernului sa intervina de urgenta…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit, vineri, la bilantul organizat de Politia Romana despre faptul ca are in vedere o reforma in cadrul institutiei, dupa scandalurile si acuzatiile care au planat asupra acesteia in ultima perioada. Citeste si: ANI da o NOUA lovitura: Alti 6 functionari…

- Sindicatele din Educație amenința din nou cu proteste. Liderii sindicali se plang de salariile mizere din sistem dar și de reducerile de posturi. Guvernul a primit un ultimatum de doua saptamani pentru gasirea unor soluții. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a dat Guvernului un ultimatum…