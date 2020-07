Stiri pe aceeasi tema

- Blocul National Sindical (BNS) respinge ferm orice intentie de crestere a poverii fiscale asupra veniturilor din munca obtinute de salariati pentru a putea fi posibila majorarea cu 40% a pensiilor din toamna acestui an. "BNS a luat act de solutiile propuse de organizatiile de pensionari…

- Pensionarii amenința cu proteste de strada Foto: Arhiva/Maria Mandița. Mai multe federații ale pensionarilor au susținut astazi o conferința de presa, pe tema nerespectarii prevederilor legii privind majorarea punctului de pensie cu 40%. Creșterea ar trebui sa intre în vigoare de la 1 septembrie,…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat ca singura majorare a pensiilor care poate fi operata de Guvern in acest an este de 10%, iar o crestere cu 40% ar insemna un dezastru pentru Romania in aceasta perioada de criza economica globala, scrie Agerpres. ,,Intelegem foarte bine ca exista aceasta…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica seara ca majorarea pensiilor era greu de suportat chiar si într-o situatie economica favorabila, dar ca, acum, când România este într-o criza, cresterea pensiilor cu 40% nu poate fi sustinuta financiar. CITEȘTE ȘI:…

- Referitor la mult-discutata majorare a pensiilor, ministrul Muncii Violeta Alexandru a precizat, la Romania TV, ca acestea vor fi majorate, insa va putea spune cu ce procent abia in a doua parte a anului, dupa ce Ministerul Finantelor va prezenta, la inceputul lunii iulie, situatia incasarilor bugetare…

- Ministrul Muncii, Violeta alexandru a plecat, sambata, in Germania, cu masina, in conditiile in care zborurile comerciale inspre aceasta tara sunt suspendate pe perioada starii de alerta. Aceasta anunta, recent, ca vrea sa vada in ce conditii muncesc romanii care lucreaza ca si sezonieri, in Germania.…

- "Am cerut o verificare pe teritoriul Germaniei a tuturor sesizarilor sau din oficiu sau a mesajelor pe care le primesc personal. Am deja indicii ca acest lucru se intampla. Sunt gata sa merg in cateva zile si sa verific. I-am cerut Ministerului Muncii din Germania si mi-a confirmat ca s-a discutat…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, vine in ajutorul romanilor plecați la munca in Germania. Aceasta a declarat luni, la audierea in comisiile reunite de specialitate din Parlament, ca a cerut o verificare in Germania cu privire la sesizarile legate de conditiile de munca ale…