Sindicatele franceze de la Eurotunnel anunţă că-şi încheie greva şi reluarea circulaţiei prin tunelul de sub Canalul Mânecii Salariati francezi ai Eurotunnel, o filiala a grupului Getlink,au provocat inchiderea tunelului. Greva a antrenat o ”intrerupere completa a serviciului si inchiderea terminalelor noastre in Franta si in Regatul Unit”, anunta intr-un comunicat Getlink. ”Organizatiile sindicale au respins o prima exceptionala de 1.000 de euro la sfarsitul anului din partea conducerii si au indemnat la greva cerand o triplare”, a anuntat conducerea. Imediat dupa anuntarea anularii trenurilor Eurostar, numerosi calatori de la Londra catre Franta sau Belgia, cu ocazia sarbatorilor, s-au napustit asupra telefoanelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

