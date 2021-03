Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol pregateste o inasprire a legislatiei in domeniul muncii, care ar putea obliga platformele de livrare de mancare sa incheie contracte oficiale de munca cu curierii pe care se bazeaza, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . In conformitate cu noile reguli care ar urma sa fie propuse…

- Volumul exporturilor dinspre Regatul Unit spre Uniunea Europeana a scazut în mod uluitor, cu 68% în ianuarie 2021 fața de ianuarie 2020, în urma Brexit și a efectelor sale dezastruoase asupra comerțului dintre cele doua parți.Citește mai mult pe Digi24.ro.

- Volumul exporturilor dinspre Regatul Unit spre Uniunea Europeana a scazut in mod uluitor, cu 68% in ianuarie 2021 fața de ianuarie 2020, in urma Brexit și a efectelor sale dezastruoase asupra comerțului dintre cele doua parți, relateaza The Guardian.

- ​Companiile IT inovatoare, inclusiv din Europa, vor putea obține noi finanțari dintr-un fond de investiții de 4 miliarde de dolari, lansat, miercuri, de firma americana de investiții TCV, care a finanțat startup-uri tech ce au ajuns între timp giganți mondiali, precum Facebook, Netflix, LinkedIn,…

- Proiectul de reabilitarea și conservare a Cetații Bologa, din județul Cluj, aflat la stadiu incipient, a fost inclus in programul de revitalizare a orașelor fortarețe din Uniunea Europeana.

- Uniunea Europeana va obliga companiile farmaceutice sa-si respecte contractele pe care le-au semnat pentru aprovizionarea cu vaccinuri anti-COVID-19, a declarat duminica presedintele Consiliului European, Charles Michel, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Pfizer Inc a anuntat saptamana…

- Uniunea Europeana va obliga companiile farmaceutice sa-si respecte contractele pe care le-au semnat pentru aprovizionarea cu vaccinuri anti-COVID-19, a declarat duminica presedintele Consiliului European, Charles Michel, transmite Reuters. Pfizer Inc a anuntat saptamana trecuta ca va intarzia livrarile…

- Tradus.com , platforma online globala pentru tranzacționarea vehiculelor comerciale rulate și a echipamentelor grele, ofera o reducere de 30% a prețurilor la anunțurile de pe platforma pentru toți vanzatorii lor inca de la inceputul acestei luni. Masura de ajutor este menita sa consolideze piața…