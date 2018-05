Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) spune ca Guvernul incalca prevederile Constitutiei privind separatia puterilor in stat, intrucat intervine in deciziile instantelor de judecata, si solicita presedintelui Klaus Iohannis, Avocatului Poporului si Consiliului Superior al Magistraturii…

- Stefan Benonie, primarul comunei Aninoasa, si Catalin Manta (foto), primarul comunei Albestii de Muscel, au fost demisi din functii, de catre Emilian Dragnea, prefectul judetului Arges. Ambii au fost gasiti in situatie de incompatibilitate de catre Agentia Nationala de Integritate.Ștefan Benonie a piedut…

- Astazi, la Inalta Curte de Casație și Justiție are loc ultimul termen din dosarul "Gala Bute", unde inițial Elena Udrea a fost condamnata la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita și abuz in serviciu. Practic, ICCJ va anunțat azi data la care va da un verdict final in acest dosar. ...

- Serviciul Roman de Informatii a publicat vineri pe site Protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale. Documentul a fost incheiat pe data de 4 februarie 2009, fiind semnat de Tiberiu…

- Avocatul Poporului (AP) sesizeaza Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) cu recurs in interesul legii legat de dispozitii din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor."Examinarea jurisprudentei la nivel national a relevat ca instantele de judecata nu au…

- Au fost date 205 voturi "pentru", 94 "impotriva" si 24 de abtineri. Hotararea urmeaza sa fie trimisa, alaturi de raport, catre mai multe institutii ale statului. ”Parlamentul transmite prezenta hotarare, raportul final si dosarele cu materialele documentare care au stat la baza elaborarii…

- Parlamentul dezbate raportul comisiei speciale privind prezidențialele din 2009. Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a declarat, in plen, ca ”statul paralel e sufrageria lui Gabriel Oprea”. In cadrul dezbaterii din plenul reunit, deputatul PSD Liviu Pleșoianu a afirmat ca statul paralel este ”sufrageria…

- Profi a caștigat in justiție un teren pe care și-a ridicat un magazin la Cluj Biroul de avocatura RTPR Allen & Overy a anunțat ca a obtinut respingerea restituirii in natura a unui teren pe care se afla unul dintre magazinele Profi din Cluj. Dupa 12 ani de litigiu, trei casari cu trimitere spre…