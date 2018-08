Sindicatele, despre noua Lege a pensiilor: Discriminează femeile, care vor primi şi cu 30 % mai puţin decât bărbaţii "Fara sa vedem deocamdata textul proiectului, din prezentarile de pana acum se prezinta mai multe deficiente. Una dintre ele este discriminarea impotriva femeilor, in sensul in care, facandu-se o impartire pe numarul de ani de cotizare, in momentul respectiv femeile, care au un stagiu de cotizare mai mic decat al barbatilor, vor avea pensia mai mica. Daca adaugam si facilitatile despre care se vorbeste, aparent facilitati, adica pentru femeile cu mai mult de trei copii se reduce stagiul complet de cotizare, in loc de 30 de ani sau 33, sa fie mai mic cu pana la 6 ani, am inteles din prezentare,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, va ramane o luna in dezbatere publica, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat luni, la Romania TV, ministrul Muncii, Lia Olguta...

- "Joi va fi prezentarea legii in ansamblu. Vor fi cateva noutati. Va ramane o luna in dezbaterea publica. Fiecare cetatean al Romaniei poate trimite adresa la Ministerul Muncii in care sa spuna ce il deranjeaza in aceasta lege. Vom avea discutii cu organizatiile de pensionari din toata Romania, ne…

- Dragnea, despre promulgarea legii privind recalcularea pensiilor celor din grupele speciale de munca: ”Vor beneficia peste 100.000 de romani”, a spus liderul PSD, intr-o intervenție la Romania TV, el adaugan ca, astfel, se indreapta o inechitate din sistem. „Se va implementa usor, nu este o chestiune…

- "Se va implementa usor, nu este o chestiune complicata, este, de fapt, un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Noi am avut doua interventii pe aceasta lege, in 2016, daca tin minte cred ca in decembrie, daca nu gresesc, am reparat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara ca noua lege a pensiilor va indrepta inechitatile aparute in calculul pensiilor pentru oameni care au muncit in aceleasi conditii, dar s-au pensionat la date diferite, precizand, totodata, ca nicio pensie nu va scadea. "Legea indreapta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca in aceasta vara va lucra cu premierul Viorica Dancila, cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si cu alti colegi pentru realizarea unei noi legi a pensiilor care sa “indrepte o uriasa nedreptate care exista in Romania de ani…

- "In aceasta vara voi lucra cu doamna Olguta Vasilescu, cu doamna prim-ministru si cu alti colegi si in toamna vreau sa intram in forta cu legea pensiilor. O vom face. Este o lege extrem de mult asteptata, este o lege nu usoara, dar este o alta masura pe care trebuie sa o luam ca sa indreptam o uriasa…